Torre del Greco – 19enne ucciso in una lite, fermati due minori di Torre Annunziata

E’ accaduto tutto all’improvviso per una lite per futili motivi. A Leopardi, quartiere al confine con Torre Annunziata, una lite tra due ragazzi di Torre del Greco ed alcuni minorenni oplontini ha portato all’accoltellamento ed all’uccisione di un 19enne corallino. Ferito gravemente, ma non in pericolo di vita, l’amico della vittima. Fermati due minorenni di Torre Annunziata. In corso le indagini della Polizia.