Torre Annunziata – Non ce l’ha fatta la piccola Vittoria: ritrovata in mare non ha più ripreso conoscenza

Non ce l’ha fatta la piccola Vittoria. Ritrovata in mare, dopo che i genitori ne avevano perso le tracce mentre erano in spiaggia a Torre Annunziata, la bimba – come riportato da Fanpage – non ha più ripreso conoscenza.