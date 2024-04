Torre Annunziata – Mancanze d’acqua per lavori programmati. Ecco le zone interessate

comunichiamo che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di TORRE ANNUNZIATA.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14:00 alle 23:30 di giovedì 4 aprile 2024, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

PIAZZA MATTEO ROBERTO IMBRIANI

VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR

VIA CASTRIOTA

VIA COMMERCIO

VIA DELLA FORTUNA

VIA EOLO

VIA GAROFANO

VIA GIARDINO

VIA GIOACCHINO MURAT

VIA OPLONTE

VIA PASTORE

VIA POMPEI

VIA ROMA

VIA SAMBUCO

VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.