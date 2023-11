Torre Annunziata – Mancanze d’acqua, ecco le zone interessate

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idricanelle seguenti zone del Comune di TORRE ANNUNZIATA:

CORSO GIUSEPPE GARIBALDI

CORSO UMBERTO I

CORSO VITTORIO EMANUELE III

DISCESA EQUIPAGGI

LARGO FABBRICA D’ARMI

PIAZZA ERNESTO CESARO

VIA ASILO INFANTILE

VIA CARAVELLI

VIA CARLO POERIO

VIA DANTE ALIGHIERI

VIA DEI MILLE

VIA DELLE QUATTRO GIORNATE

VIA GINO ALFANI

VIA GIUSEPPE PARINI

VIA IV NOVEMBRE

VIA LUIGI IACONO

VIA LUIGI ZUPPETTA

VIA MARESCA

VIA MAURO MORRONE

VIA PASQUALE FUSCO

VIA PIETRO TOSELLI

VIA PROTA

VIA SIMONETTI

VIA VESUVIO

VIA VINCENZO GAMBARDELLA

VIA VITTORIO VENETO

VIA XXIV MAGGIO

VIA ZAMPA

VICO GELSO

VICO LUNA

VICO NEVE

VICO STRETTO

E TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 16:00 di martedì 14 novembre 2023.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.