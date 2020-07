Torre Annunziata – Edifici scolastici di proprietà comunale, incontri in Comune in vista della ripresa delle attività

Si sono tenuti ieri, mercoledì 1 luglio, presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, una serie di incontri per discutere del quadro esigenziale degli edifici scolastici di proprietà comunale.

Alle riunioni hanno partecipato il sindaco Vincenzo Ascione; il presidente della Commissione Consiliare Pubblica Istruzione, Giovannina Cirillo; il dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, ing. Nunzio Ariano; il geometra Carmine Salvatore; i dirigenti scolastici.

A partire dalla mattinata odierna, i tecnici dell’UTC effettueranno una serie di sopralluoghi per verificare lo stato dei luoghi degli edifici scolastici al fine di garantire la riapertura in totale sicurezza per studenti e personale secondo le misure anti-Covid.

La ripresa delle attività in Campania è prevista per il prossimo mese di settembre.