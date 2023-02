Torre Annunziata – Controlli della polizia: sanzionata gioielleria e sequestrate slot machine abusive

Ieri gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli hanno effettuato controlli amministrativi a Torre Annunziata.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno controllato una gioielleria di via dei Mille ed hanno accertato che il titolare non aveva il registro di carico e scarico dei preziosi, pertanto lo hanno sanzionato.

Inoltre, i poliziotti hanno controllato un bar di via Marconi in cui vi era una porta basculante che consentiva di accedere ad una sala in cui hanno rinvenuto 6 apparecchi da gioco privi delle relative autorizzazioni e non collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; per questi motivi la titolare del locale è stata sanzionata per 66000 euro mentre le slot con il relativo incasso, pari a 1496 euro, sono state sequestrate.