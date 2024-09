Torre del Greco – Aggressione ai danni del personale sanitario del Maresca: arrestato 58enne

Nella mattinata odierna, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare al regime degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre del Greco hanno tratto in arresto un uomo di anni 58, in quanto gravemente indiziato del reato di lesioni personali ai danni di personale esercente la professione sanitaria in servizio presso il presidio ospedaliero “A. MARESCA” di Torre del Greco il giorno 13 luglio 2024.

Le indagini, coordinate da questa Procura della Repubblica ed espletate dagli agenti del Commissariato di PS di Torre del Greco, traevano origine dalla segnalazione pervenuta alla centrale operativa della Questura di Napoli di un’aggressione al personale sanitario in servizio presso il pronto soccorso del suddetto ospedale. Agli Agenti intervenuti, il personale paramedico che aveva contattato la centrale e l’operatore socio-sanitario, che era stato colpito da diversi pugni al volto, indicavano l’aggressore in un soggetto ancora presente sul luogo dei fatti ed in forte stato di agitazione, il quale veniva immediatamente bloccato ed identificato ne1l’odiemo indagato.

Si accertava che l’indagato aveva inizialmente aggredito un’infermiera lamentando le dimissioni del fratello, affetto da problemi psichici, in luogo del ricovero come da lui auspicato; successivamente un operatore socio-sanitario era intervenuto in difesa della predetta infermiera e l’indagato si era scagliato contro lo stesso, sferrandogli numerosi pugni al volto e cagionandogli lesioni consistite nella frattura chiusa delle ossa nasali.

A seguito di tale violenta aggressione la vittima rovinava al suolo e perdeva i sensi per alcuni secondi. In aiuto della persona offesa accorrevano altri sanitari e le guardie giurate in servizio presso l’ospedale; ne scaturiva una colluttazione che coinvolgeva anche il fratello dell’indagato e che provocava lievi ferite sia alle due infermiere intervenute che alle due G.P.G.

All’esito delle formalità di rito, in ottemperanza al dispositivo cautelare, il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.