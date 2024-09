Usa – Sparatoria in un liceo in Georgia, almeno 4 morti e 30 feriti

Almeno quattro persone sono state uccise e trenta ferite nella sparatoria avvenuta in una scuola superiore in Georgia, in una zona fuori Atlanta. C’è un sospettato in custodia dopo che gli studenti sono stati evacuati dall’istituto. La scuola è ancora in lockdown ed è circondata da una massiccia presenza della polizia.