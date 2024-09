Napoli – Due arresti per droga in città

Rione Don Guanella: sorpreso in casa con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 49enne.

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato di Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo nel quartiere Don Guanella dove, all’interno della camera da letto e ben occultato, hanno rinvenuto un involucro di cocaina del peso complessivo di circa 110 grammi.

Pertanto, un 49enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Controlli a Secondigliano.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, dei militari dell’Arma dei Carabinieri e di personale della Polizia Locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 87 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, controllato 49 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo e tre a fermo amministrativo, e contestato 19 violazioni del Codice della Strada.

Porta Capuana: sorpreso a cedere la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 24enne.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato un uomo seduto su una panchina che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il prevenuto, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, trovandolo in possesso di 5 involucri di marijuana, uno di hashish e 1400 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Per tali motivi l’indagato, identificato per un 24enne algerino con precedenti di polizia ed irregolare sul Territorio Nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.