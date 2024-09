Torre del Greco – L’Ammiraglio Ispettore Pietro G. Vella ha visitato la mostra pittorica dedicata al progetto “Madre terra”

Nella giornata del 5 settembre 2024, l’Ammiraglio Ispettore (CP) Pietro G. Vella, Direttore Marittimo della Campania, ha visitato – presso la Capitaneria di porto di Torre del Greco – sede di Via Calastro, la mostra pittorica dedicata al progetto “Madre terra”.

Quest’anno il concorso destinato agli allievi delle classi seconde e terze dell’istituto classico e linguistico “Gaetano De Bottis” (classi 3° A, 2° A e 2° L) finanziato dall’Associazione degli Ex alunni del Liceo De Bottis presieduta dalla dott.ssa Valeria Sessa con la piena condivisione della Dirigente scolastica, Letizia Spagnuolo, è stato incentrato sulla realizzazione di quadri avente come tema le dinamiche ambientali in relazione all’ “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”.

I lavori pittorici sotto la sapiente guida della pittrice Prof.ssa Flavia Bracale sono stati realizzati dagli studenti lo scorso anno scolastico durante gli ultimi giorni di scuola presso il Liceo De Bottis e sono stati esposti dall’inizio dell’estate presso i locali della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, come mostra permanente.

Dal mese di giugno inoltre le tele sono state impreziosite con una targhetta che, oltre a riportare il nome dell’autore e della tela, ha un QR code che rimanda ad un audio di descrizione dell’opera, realizzato dagli stessi giovani artisti.

L’intento del Progetto è stato quello di sensibilizzare i giovani a promuovere la sostenibilità ambientale, premiando con borse di studio i discenti che si sono distinti in prove di tipologia diversa dopo un percorso che comprendeva: lezioni frontali rivolte a loro sulle varie problematiche del nostro ecosistema e, insieme, attività di tipo virtuale sul tema. Nell’anno in corso è stata proposta la realizzazione di un dipinto su tela, il cui tema dovesse tener conto di quanto si lega alla motivazione del bando di concorso, con riferimento specifico a tre dei 17 goal dell’agenda 2030:

• Goal 13: Lotta contro il cambiamento climatico

• Goal 14: Vita sott’acqua

• Goal 15: Vita sulla terra.

Promotrice e sponsor appassionata del Progetto è la dottoressa Valeria Sessa, ex alunna, oggi imprenditrice, a capo della Re Sea World, azienda che da sempre tiene in grande considerazione le iniziative dedicate al rispetto delle terre e dei mari.

Grande interesse ha suscitato la mostra nell’Ammiraglio Vella, che con partecipazione ha ammirato tutti i quadri alla presenza delle organizzatrici e di una rappresentanza di studenti.

Le opere realizzate dagli studenti potranno essere per sempre ammirate durante gli orari di apertura della sede.