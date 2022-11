Spaccio a Seiano, nei guai 36enne di Boscotrecase

E’ sera a Vico Equense e i Carabinieri della locale stazione setacciano le strade impegnati in un servizio volto al contrasto dello spaccio di droga. La località è Seiano e i militari notano un uomo a bordo di un’auto. La zona e l’ora suggeriscono ai Carabinieri di attendere e osservare. Un ragazzo si avvicina all’auto “sospetta”: avviene lo scambio. I due vengono fermati e perquisiti; il cliente è trovato in possesso di una dose di cocaina mentre l’autista aveva a disposizione altre 5 dosi della stessa sostanza.

L’arrestato – si tratta di V.I, 36enne di Boscotrecase già noto alle forze dell’ordine – è in attesa di giudizio. Per il giovane cliente la segnalazione alla Prefettura quale assuntore.