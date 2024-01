Sorrento – Turris 2-1 – Squadra senza gioco, i corallini perdono ancora e sprofondano in classifica

Notte fonda per gli uomini di Caneo che si fanno rimontare in tre minuti dal Sorrento.

I corallini passano in vantaggio sul finale del primo tempo, dopo aver tenuto bene il campo, nonostante qualche buona occasione per il Sorrento. Nel secondo tempo la musica non cambia, il Sorrento continua a fare gioco, e la Turris difende provando il contropiede.

Tutto fila liscio fino alla mezz’ora della seconda frazione, quando i costieri, in tre minuti, ribaltano il risultato. Ci provano con un assalto finale gli uomini di Caneo, ma non trovano il pari. Adesso è notte fonda per la Turris.

Primo tempo

Al 12′ primo squillo della Turris con Saccani che riceve sul secondo palo da Pugliese, palla alta.

Al 30′ per il Sorrento ci prova Bonavolontà dai 20 metri, il pallone però finisce alto di poco.

Al 33′ ancora Sorrento pericoloso con Ravasio che calcia forte in diagonale, ma trova un’ottima risposta di Pagno.

Al 34′ buon momento dei padroni di casa che vanno vicinissimi al vantaggio. Scala si accentra, calcia a giro, ma colpisce il palo destro.

Al 43′ risponde la Turris con Pugliese che calcia dal limite, ma Del Sorbo respinge.

Al 44′ Turris in vantaggio con Nicolao. Dopo una carambola in area di rigore, il pallone si impenna, il neo acquisto della Turris salta più in alto di tutti ed insacca.

Secondo tempo

Al 53′ ci prova ancora Bonavolontà dal limite, salva ancora Pagno.

Al 73′ pari del Sorrento con Fusco che raccoglie di testa un corner dalla destra ed insacca.

Al 76′ sorpasso dei padroni di casa, rimonta completata con Ravasio che raccoglie un cross dalla sinistra e batte Pagno.

Al 77′ occasionissima per la Turris. D’Auria si trova solo davanti al portiere, ma clamorosamente sbaglia il pallonetto regalando il pallone all’eatremo difensore.

Al 80′ ancora vicina al pari la Turris con De Felice che raccoglie un cross di Cum, ma spedisce fuori a pochi passi dalla porta.