Sorrento – Sorpreso con droga, arrestato 38enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Nuova le Tore hanno controllato un uomo trovandolo in possesso di una sigaretta di marijuana.

Inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione a Massa Lubrense dove hanno rinvenuto 23 piantine di marijuana, un barattolo contenente circa 83 grammi di hashish e 20 grammi di marijuana, un altro barattolo contenente 300 semi di marijuana ed un bilancino di precisione.

F.F., 38enne di Massa Lubrense con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.