Serie A – Napoli ko, pari Milan. Inter in vetta

Non mancano risultati a sorpresa nella 17° giornata di Serie A. Frenano Juventus e Milan. I bianconeri non vanno oltre l’1-1 in casa del Venezia, identico risultato per i rossoneri che ad Udine acciuffano il pari solo nel finale. Stravince la Fiorentina, che travolge 4-0 una Salernitana ormai avviata verso la B. Tre punti importanti per la Sampdoria, che si aggiudica il derby della Lanterna vincendo 3-1 e inguaiando il Genoa di Shevchenko. Cade clamorosamente in casa il Napoli. Gli azzurri, ancora con tanti giocatori acciaccati, perdono 1-0 in casa contro il sempre più sorprendente Empoli e scivolano al quarto posto in classifica scavalcati dall’Atalanta. Gli orobici inanellano la sesta vittoria consecutiva vincendo 2-1 sul campo del Verona. Vola in testa alla classifica l’Inter, che grazie al rotondo 4-0 rifilato al Cagliari si porta a +1 sul Milan secondo. Ko invece per la Lazio, che si fa rimontare dal Sassuolo perdendo 2-1. Tre punti importanti anche per il Torino, che piega 2-1 il Bologna. Chiude il turno il confronto tra Roma e Spezia.