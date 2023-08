Serie A – Napoli, Inter e Juventus partono bene. Pari Roma, Lazio ko

Si alza il sipario sul campionato di Serie A 2023/2024. I campioni d’Italia del Napoli partono subito forte e si impongono in rimonta per 3-1 sul Frosinone. Non sbaglia nemmeno l’Inter, che a San Siro piega 2-0 il Monza. Prova di forza della Fiorentina, che rifila un pesante 4-1 al Genoa a Marassi. Colpo esterno anche per il Verona, che batte 1-0 l’Empoli al Castellani. La Roma non va oltre il 2-2 all’Olimpico contro la Salernitana. Tre punti per l’Atalanta, che nel finale piega 2-0 il Sassuolo al Mapei Stadium. Vince anche la Juventus, che rifila un sonoro 0-3 all’Udinese. Male la Lazio. I biancocelesti perdono 2-1 a Lecce con i salentini che ribaltano il risultato nel finale di gara. Chiudono il turno Torino – Cagliari e Bologna – Milan.