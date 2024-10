Napoli – Evade dai domiciliari, arrestato 45enne

Nello scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Meridionale all’angolo con via Novara, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e controllato, accertando la ragione del tentativo di fuga essendo l’uomo, un 45enne napoletano sottoposto alla misura degli arresti domiciliari; pertanto, è stato tratto in arresto per evasione.