Trapani – Turris 4-0 – Poker senza replica, i corallini cadono in trasferta

Cade a Trapani la Turris che purtroppo continua a non segnare.

Sorpresa ad inizio gara, mister Conte schiera “il tridente dei piccoli” con Onofrietti, Giannone e Nocerino, lasciando in panchina Trotta. Purtroppo questa scelta non paga e il Trapani schiaccia la Turris nella propria metà campo, trovando addirittura due reti.

Nella seconda frazione entra Trotta e la Turris cerca di reagire, creando anche qualcosina di pericoloso e forse anche complice un rilassamento dei padroni di casa, i corallini creano di più e non subiscono nulla, fino al minuto 88 dove gli uomini allenati da Aronica calano il tris e al 94′ il poker.

Primo tempo

Al 18′ Esempio stende Lescano in area di rigore dopo che il Trapani aveva recuperato un pallone a centrocampo grazie ad una disattenzione di Casarini. Penalty per i padroni di casa.

Al 19′ Trapani in vantaggio con Lescano che da rigore batte Marcone e realizza.

Al 23′ Carriero riceve in profondità e si trova a tu per tu con l’estremo difensore corallino, ma manda fuori.

Al 30′ vicinissimo al raddoppio il Trapani. Grandissima azione di Kanoute che serve con un cambia campo Bifolco, l’esterno crossa sul secondo palo per Karic ma di testa colpisce solo la traversa.

Al 45′ raddoppio annullato al Trapani. Lescano batte Marcone ma è in offside.

Al 47′ stavolta c’è il raddoppio del Trapani, ancora Lescano che dagli sviluppi di un corner dalla sinistra battuto da Benedetti, Lescano salta più in alto di tutti e segna un gran gol.

Secondo tempo

Al 49′ clamorosa occasione per la Turris. Trotta con un grande intervento mette un gran pallone al centro per Nocerino che a botta sicura, di testa, manda alto.

Al 60′ ancora corallini pericolosi, Scaccabarozzi arriva al tiro dal limite dell’area, pallone di poco fuori.

Al 88′ la chiude il Trapani, Karic riceve un pallone al limite dell’area, controlla e calcia battendo Marcone.

Al 94′ tripletta di Lescano che ancora di testa, realizza.