Napoli – Sorpresi a spacciare: due arresti

Nella serata di ieri, un agente del Commissariato Montecalvario, libero dal servizio, nel transitare nei pressi di piazza Carità, ha notato un uomo appiedato che stava porgendo ad un altro qualcosa in cambio di denaro, pertanto è immediatamente intervenuto bloccando entrambi e, con il supporto dei colleghi del vicino Commissariato, sono stati trovati in possesso rispettivamente uno della dose di cocaina appena acquistata e l’altro di 500 euro in banconote di vario taglio probabile provento di attività illecite. Pertanto, quest’ultimo, è stato tratto in arresto per cessione di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato sanzionato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Invece, nella stessa serata, sempre gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, in piazza Montecalvario hanno notato una persona a bordo di uno scooter che, dopo aver prelevato una bustina dalle tasche l’aveva messa in un paniere dal quale ha poi prelevato delle banconote; per tal motivo, gli operatori sono intervenuti bloccandolo l’uomo trovandolo in possesso di altre 3 dosi di marijuana nonché del denaro appena recuperato dal cesto. Pertanto, un 21enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre, colui che aveva calato il paniere, soggetto già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sanzionato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.