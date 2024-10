Napoli – Sorpreso a spacciare, fermato 26enne

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Malta all’angolo con via Nuova Poggioreale, hanno notato due soggetti a bordo di un’auto che stavano confabulando con fare guardingo.

Insospettiti dall’atteggiamento dei due, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di osservazione che ha avuto positivo riscontro poiché, poco dopo, il conducente stava per cedere qualcosa al passeggero in cambio di alcune banconote ma l’azione criminosa è stata tempestivamente interrotta dagli operatori.

Difatti, l’uomo è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina del peso di 5 grammi circa e di 30 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Pertanto il prevenuto, identificato per un 26enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente.