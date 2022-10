Serie A – Napoli e Atalanta sempre in vetta, crollo Inter

Il Napoli non si ferma più. Gli azzurri battono 3-1 il Torino al Maradona inanellando la sesta vittoria di fila tra campionato e Champions. Primo posto in classifica per la banda Spalletti in coabitazione con l’Atalanta. Gli uomini di Gasperini piegano 1-0 la Fiorentina e si confermano ad alti livelli. È crisi profonda invece in casa Inter. I nerazzurri perdono 2-1 in casa contro la Roma del grande ex Mourinho incappando nella quarta sconfitta stagionale in appena 8 gare. Non stecca invece il Milan, che in una partita al cardiopalmo sconfigge 3-1 l’Empoli con due reti nel finale e resta a -3 dalla vetta. Poker per la Lazio, che all’Olimpico travolge 4-0 lo Spezia e resta a pari punti con i rossoneri al terzo posto. Termina 1-1 il lunch match tra Lecce e Cremonese, colpaccio esterno del Monza che vince 3-0 a Marassi contro la Sampdoria. Blucerchiati ultimi e Giampaolo esonerato. Successo roboante per il Sassuolo, che rifila un pesante 5-0 alla Salernitana. Nel posticipo della domenica la Juventus batte 3-0 il Bologna e rialza la testa. Chiude il turno il match tra Verona e Udinese.