Seconda edizione per il progetto Ercolano = Legalità + Turismo che ha come sottotitolo “Con l’amore non si scherza”

Il 13 febbraio si svolgerà la seconda edizione della manifestazione culturale Ercolano = Legalità + Turismo 2024 con sottotitolo Con l’amore non si scherza . Tradizioni, legalità e turismo sono i tag su cui si basa il progetto fortemente voluto dal Sindaco Ciro Buonajuto e dall’Assessore al Turismo Anna Giuliano. Vista la concomitanza con il giorno di San Valentino il tema della manifestazione si amplia e tocca anche “la lotta alla violenza di genere”. Attraverso la celebrazione del Carnevale si fronteggia l’illegalità proponendo ai più giovani messaggi positivi guardando alle tradizioni del territorio. Con il progetto “Ercolano = Legalità + Turismo”, finanziato da Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Ercolano rilancia la festività del Carnevale, una giornata ricca di eventi spettacolari prettamente rivolta alle bambine e ai bambini che potranno passare una giornata d’incanto per le vie della loro città. [L’iniziativa è a partecipazione libera e si svolge dalle ore 16 alle ore 21] “ Festeggiamo tutti insieme il Carnevale ad Ercolano. Lasciamoci coinvolgere dalla gioia e dall’entusiasmo! Quest’anno, più che mai, desideriamo creare un’atmosfera indimenticabile e per farlo abbiamo bisogno dell’ entusiasmo e della partecipazione di tutta la città. La sfilata in maschera attraverserà la città. Un momento unico in cui possiamo esprimere la nostra creatività con costumi fantastici, decorazioni colorate e allegria contagiosa. Prepariamoci a vivere un giorno indimenticabile, pieno di colori, musica e divertimento – dichiara Ciro Buonajuto, Sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci.