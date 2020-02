Scampia – Spaccio di droga, arrestato 42enne

Sabato mattina gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Galimberti un uomo che ha consegnato un involucro ad una persona in cambio di una banconota e, alla vista della pattuglia, i due si sono dati alla fuga.

I poliziotti hanno inseguito e bloccato l’uomo che aveva ricevuto la banconota e gli hanno rinvenuto indosso 8 involucri di eroina dal peso complessivo di circa 4 grammi e la somma di 385 euro.

Angelo Di Siena, 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.