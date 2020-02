Scampia – Resistenza e danneggiamento, arrestato 19enne

Ieri sera gli agenti del commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt ad un’auto che transitava per via Don Guanella.

Il conducente, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga accelerando la marcia fino a quando, dopo un inseguimento e lo speronamento della volante, è stato bloccato in via Galilei.

Giuseppe Maisto, 19enne napoletano, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, lesioni personali e sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita.