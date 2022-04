Sant’Antonio Abate – Lite in strada, denunciate 2 donne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini per la segnalazione di due donne con ferite d’arma da taglio.

I poliziotti hanno accertato che, poco prima, le due avevano avuto un lite per futili motivi nei pressi del mercato di Sant’Antonio Abate ferendosi a vicenda.

Due dominicane, di 27 e 22 anni, sono state denunciate per lesioni aggravate; inoltre, la 22enne è stata altresì denunciata per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.