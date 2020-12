Sant’Antonio Abate – Evade dai domiciliari per non farsi trovare con la droga, arrestato 53enne

Continuano i servizi anti-droga disposti dal comando provinciale di Napoli per i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. I militari della stazione di Sant’Antonio Abate hanno arrestato per evasione e detenzione di droga a fini di spaccio C. S., 53enne del posto già noto alle ffoo.

L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari e i carabinieri hanno deciso di controllarlo. Alla vista dei militari, il 53enne ha tentato la fuga– all’apparenza inspiegabilmente – e ha scavalcato la ringhiera del balcone della propria abitazione al primo piano. I Carabinieri lo hanno visto, inseguito e bloccato. Ha preferito rischiare di essere arrestato per evasione piuttosto che essere trovato in casa. Perquisita l’abitazione, infatti, è stato rinvenuto e sequestrato più di un chilo di marijuana. Sequestrato anche un bilancino di precisione, la somma contante di 520 euro ritenuta provento del reato e materiale vario per il confezionamento della droga.

Il 53enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.