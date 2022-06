Sant’Agnello – Spacciatore arrestato e acquirente denunciato

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in piazza Matteotti nel comune di Sant’Agnello hanno notato un uomo a bordo di un’auto che, dopo aver fatto salire una persona a bordo, gli ha consegnato qualcosa in cambio di denaro.

I poliziotti hanno seguito l’auto fino a corso Italia dove hanno bloccato il conducente trovandolo in possesso di 10 involucri contenenti complessivamente 7 grammi circa di cocaina e di 320 euro, mentre il passeggero, sceso dal veicolo, si è dato alla fuga a piedi ma, non senza difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di un involucro contenente 0,7 grammi circa di cocaina.

S.D.M., 32enne stabiese con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente, un 26enne di Sant’Agnello, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.