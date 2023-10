San Sebastiano al Vesuvio – Sicurezza sul lavoro. Carabinieri trovano impianto sportivo abusivo: imprenditore denunciato

A San Sebastiano al Vesuvio i carabinieri della locale stazione sono stati impegnati in un servizio a largo raggio volto al contrasto del lavoro sommerso e al rispetto delle norme sui luoghi di lavoro.

Durante le operazioni i militari dell’Arma, insieme al personale dell’ufficio tecnico del comune, hanno controllato l’impianto sportivo a via Parco del Sole 1. Accertata l’assenza del titolo abilitativo-scia e della relativa documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività. Tra i documenti mancanti e necessari anche la certificazione degli impianti ivi presenti e antincendio.

I carabinieri hanno inibito l’accesso all’impianto e denunciato il titolare, un imprenditore 66enne incensurato del posto per la violazione degli articoli 68 e 80 del T.U.L:P.S..