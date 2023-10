San Giuseppe Vesuviano – Sorpreso con droga, arrestato 32enne

Nella scorsa notte, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi dell’area mercatale, hanno notato un’auto con a bordo degli uomini che, con fare sospetto, stavano confabulando tra loro.

I poliziotti, insospettiti, si sono immediatamente avvicinati per effettuare un controllo ma in quei frangenti uno degli occupanti si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce, mentre l’altro, dopo aver lasciato cadere a terra un pacchetto di sigarette al cui interno vi erano circa 37 grammi di hashish, ha aperto con forza la portiera spintonando uno degli operatori facendolo rovinare a terra nel tentativo di guadagnare la fuga ma, con non poca difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di 9 dosi contenenti 5 grammi circa di cocaina, un coltello a scatto e 80 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, il 32enne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.