Napoli – Arresti a Fuorigrotta, Corso Garibaldi e sull’isola di Ischia

Ischia: aggredisce i poliziotti. Arrestato un turista scozzese.

Nella decorsa notte, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso una struttura ricettiva nel comune di Ischia per la segnalazione di una persona molesta.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un uomo che, in evidente stato di alterazione psico-fisica, stava cercando di forzare la porta di una casa vacanze al cui interno vi era una donna.

Pertanto, i poliziotti hanno tentato di riportare il soggetto alla calma ma lo stesso ha proseguito nella sua condotta aggressiva fino a quando, con difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Per tali motivi, l’ndagato, identificato per un 56enne scozzese, è stato tratto in arresto per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale

Fuorigrotta: evade dai domiciliari. La Polizia di Stato trae in arresto un 45enne.

Nella tarda serata di ieri, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Palazziello all’angolo con via Eneide, hanno notato una moto con a bordo un soggetto che, alla loro vista, ha tentato la fuga per eludere il controllo.

I poliziotti, pertanto, lo hanno raggiunto e bloccato non senza difficoltà, accertando la ragione del tentativo di fuga essendo l’uomo, un 45enne napoletano, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti; per tali motivi, è stato tratto in arresto per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Corso Garibaldi: tenta di rubare una vettura in sosta. La Polizia di Stato trae in arresto 28enne.

Nella decorsa notte, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in corso Garibaldi per la segnalazione di furto su un veicolo in sosta.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato un soggetto all’interno dell’abitacolo della vettura segnalata; in quei frangenti, il predetto, accortosi della loro presenza, ha tentato di darsi alla fuga ma è stato bloccato e trovato in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che il deflettore anteriore dell’auto era stato infranto, l’impianto di accensione manomesso e la scatola sottosterzo danneggiata.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 28enne marocchino con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato.