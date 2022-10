San Giovanni/Barra – Controlli sul territorio, il bilancio

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere San Giovanni-Barra.

Nel corso dell’attività sono state identificate 175 persone, di cui 41 con precedenti di polizia, e controllati 106 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo; sono state, altresì, contestate 26 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo, mancata copertura assicurativa, guida senza patente e mancata revisione.

Infine, gli operatori hanno denunciato una persona per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovata in possesso di un coltello e di una mazza da baseball, mentre un’altra è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché sorpresa con una stecca di hashish.