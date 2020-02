San Giorgio a Cremano – Venti forti, domani scuole chiuse

I sindaci di Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco, considerati i pericoli derivanti dalle previsioni meteo che avvisano di forti raffiche di vento fino a 70 kmh nella giornata di domani, hanno deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado oltre ai parchi ed i civici cimiteri, invitando la cittadinanza ad osservare ogni forma di tutela a favore della pubblica e privata incolumità.

Questo il comunicato congiunto. “Il forte vento domani potrebbe portare seri rischi che cerchiamo in questo modo di ridurre il più possibile. L’ultimo giorno che abbiamo avuto folate di vento molto forti è caduto un albero di un parco nel villaggio Corsicato colpendo una parte di strada pubblica.

Comprendo le difficoltà dei genitori, ma la sicurezza in questo caso, data l’incertezza, ci obbliga a fare scelte a tutela di tutti. Per i ragazzi…. credo non servano spiegazioni.” Così il sindaco Giorgio Zinno.