San Giorgio a Cremano- Parte il servizio di mobilità sostenibile con bici, monopattini e scooter elettrici

Parte il servizio di mobilità sostenibile a San Giorgio a Cremano.

Bici, monopattini e scooter elettrici a disposizione per i cittadini sangiorgesi per muoversi liberamente tra i territori di: San Giorgio a Cremano, Portici ed Ercolano.

Il servizio di sharing mobility consente di prelevare infatti in qualsiasi punto della città, il mezzo elettrico scelto per spostarsi e, una volta raggiunto il luogo desiderato, lasciarlo a disposizione di un altro utente. Il tutto tramite l’app ufficiale MooveMe. Nel dettaglio, nella giornata di lunedì 6 novembre alle ore 12.00 in piazza Massimo Troisi, si terrà una dimostrazione del servizio in modo da spiegare, a chi è interessato, l’utilizzo di questa nuova iniziativa green. In totale sono messi a disposizione 50 monopattini, 35 ebike e 35 scooter elettrici (omologati per 2 passeggeri).

“Un nuovo stile di vita in chiave green che risponde ad esigenze di sostenibilità e vivibilità della nostra città e che testimonia quanto stiamo facendo in termini di rispetto per l’ambiente, per continuare a migliore la nostra qualità della vita e la nostra città“, ha dichiarato infine il sindaco, Giorgio Zinno