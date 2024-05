Ercolano – Buonajuto: ‘Al via i lavori di riqualificazione delle case popolari di via Fossogrande’

“Continuiamo la nostra azione di recupero e riqualificazione dei quartieri della città di Ercolano. Al via i lavori negli immobili di proprietà comunale di Traversa Fossogrande, le cosiddette ‘case bianche’. Un investimento di poco inferiore ai 3 milioni di euro che ci permetterà di intervenire sui tre fabbricati che saranno dotati di nuovi infissi e di ascensori” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci.

“L’azione rientra in un progressivo intervento di riqualificazione energetica e sismica dei fabbricati, e sarà accompagnata anche da una messa in sicurezza e riqualificazione di tutte le aree esterne che circondano il complesso. Si tratta di interventi migliorativi per la nostra comunità, che concorreranno a creare un ambiente più sicuro, accogliente e prospero per tutti i residenti. I lavori sono stati finanziati con i fondi del Piano nazionale degli investimenti complementari” – conclude il primo cittadino di Italia Viva.