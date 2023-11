Foto gruppo Facebook segnalazioni San Giorgio a Cremano

San Giorgio a Cremano – Furti e vetri rotti alle auto, il grido d’allarme dei cittadini

Situazione critica a San Giorgio a Cremano dove i cittadini, ormai esasperati denunciano ad alta voce la poca sicurezza del territorio.

Nel dettaglio, le lamentele e le critiche sono rivolte ai numerosi furti alle auto, che in questo periodo, sono sempre più frequenti.

Infatti su tutto il territorio sangiorgese, dalla parte alta alla parte bassa della cittadina, ogni giorni i cittadini trovano le proprie auto con finestrini rotti, auto ammaccate, ruote rubate e così via.

C’è chi chiede maggiore controllo dalle autorità competenti; chi chiede l’attivazione di maggiori telecamere. Una condizione che alimenta sconforto, rabbia, stress chiedendo l’attenzione del sindaco per garantire una maggiore sicurezza e tranquillità.