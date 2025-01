San Gennaro Vesuviano – Mancanze d’acqua per lavori sull’intero territorio il 21 gennaio: le info

Comunichiamo che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di SAN GENNARO VESUVIANO.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14:00 alle 23:30 di martedì 21 gennaio 2025, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

INTERO TERRITORIO COMUNALE

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.