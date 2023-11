Risparmio energetico e sostenibilità, incontro alla Capitaneria di Porto a Torre del Greco tra Università e Comuni limitrofi

Si è tenuto, in data 8 novembre 2023, presso la Capitaneria di porto di Torre del Greco il primo incontro organizzato dalla Comando della Guardia Costiera corallina tra il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Napoli Federico II ed i comuni di Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano.

L’Università ha illustrato i recenti studi effettuati sulla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) qui ottenibili con la produzione e l’utilizzo di energia rinnovabile: da biomasse (scarti vegetali, frazione organica di rifiuti, etc.) per la produzione di biogas/biometano per la trigenerazione; da fonte solare (fotovoltaico e solare ibrido); dal moto ondoso del mare.

Le prospettive appaiono promettenti vista la significativa attenzione dei comuni vesuviani alle tematiche della sostenibilità energetica e della salvaguardia ambientale del territorio.