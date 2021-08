Regione Campania – “Scuola viva”: progetto per altri 4 anni

La Giunta della Regione Campania ha approvato la proposta progettuale “Scuola Viva” che prevede la programmazione di nuovi interventi con l’obiettivo di rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. In continuità con l’attuale programmazione, è stata deliberata la prosecuzione per un ulteriore quadriennio.

Scuola Viva potrà contare su oltre 115.000.000 di euro per la seconda edizione pluriennale del programma che tiene aperte le scuole anche nelle ore pomeridiane per progetti scolastici che spaziano dalle materie di base alla comunicazione, dal teatro alla musica.

Il provvedimento deliberativo vara anche uno speciale programma di intervento dedicato allo sport e alle attività motorie denominato: “Corpore sano Campania”, con l’egida e supervisione del Coni.

“Il progetto “Scuola Viva” – ha dichiarato l’assessore Lucia Fortini – rappresenta un vero e proprio modello educativo incentrato sui giovani che apre le scuole al territorio e alla comunità scolastica con attività di laboratoriali multidisciplinari, in continuità con l’azione di contrasto alla povertà educativa già avviato negli anni scorsi”.