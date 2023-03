Portici – Forzano la saracinesca di un negozio, denunciati per furto 43enne e 46enne di Acerra

Carabinieri della compagnia di Torre del Greco insieme ai militari del reggimento Campania hanno effettuato un servizio a largo raggio in città con controlli e perquisizioni.

Denunciati per tentato furto anche un 46enne e una 43enne di Acerra. I carabinieri li hanno sorpresi in un negozio di Portici a viale Leone dove erano entrati dopo aver forzato la saracinesca.

75 le persone identificate e 62 i veicoli controllati con due mezzi sequestrati e 26 contravvenzioni al codice della strada.