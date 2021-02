Portici – Emergenza COVID-19, 201 nuovi contagi negli ultimi 8 giorni

CONTAGI CITTA’ DI PORTICI

Il riepilogo delle rilevazioni relative ai flussi comunicati dalla Regione al Sindaco sulla piattaforma COMUNICAZIONI.COVID19.IT nel periodo dal 1 FEBBRAIO 2021 all’ 8 FEBBRAIO 2021 registra un numero di 1250 tamponi effettuati a Cittadini di Portici con

201 NUOVI POSITIVI negli ultimi 8 giorni, per una percentuale di positivi sul totale dei tamponi effettuati pari al 16,08% che registra quindi un andamento tendenziale crescente dei contagi nella nostra Citta’.

La UOPC PORTICI ASLNAPOLI3SUD con nota prot.11258 del 10/02/2021 ha comunicato che al 9 febbraio 2021 il numero di persone contagiate Covid domiciliati a Portici è di 308 con una percentuale di Positivi sulla popolazione residente pari allo 0,57%.

Sulla base di questi elementi fattuali della situazione epidemiologica il Sindaco, in quanto Autorita’ Locale di Protezione Civile, ha convocato il COC per i provvedimenti da assumere che saranno comunicati ai Cittadini mediante i canali istituzionali (SITI ISTITUZIONALI).

Così il Sindaco Enzo Cuomo