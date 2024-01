Portici – Attrezzi e chiavi alterate per forzare le auto in sosta, denunciate due persone

I carabinieri della stazione di Portici hanno denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate un 33enne di Ercolano già sottoposto all’obbligo di presentazione alla pg. Nei guai per lo stesso reato anche un 27enne già noto alle forze dell’ordine. Sono stati sorpresi in via Dalbono, si aggiravano tra le auto in modo sospetto.

Addosso, nascosti ad arte tra i vestiti, attrezzi funzionali allo scasso. Tra questi anche alcune chiavi contraffatte. Nella loro auto anche altri materiale utilizzato verosimilmente per forzare di dispositivi di sicurezza dei veicoli.

Le denunce sono il risultato di una crescente presenza dei militari della compagnia di Torre del Greco sul territorio. I servizi sono stati intensificati in risposta alle istanze di sicurezza dei cittadini e continueranno anche nelle prossime ore.