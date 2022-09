Ponticelli – In giro con un coltello, denunciato 14enne

Ieri sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare lungo corso Ponticelli hanno notato un giovane a bordo di uno scooter privo di casco che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno inseguito fino in via De Meis dove lo hanno bloccato e trovato in possesso di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 9 cm.

Un 14enne napoletano è stato denunciato per porto abusivo di armi ed è stato altresì sanzionato per mancata copertura assicurativa, guida senza patente, incauto affidamento di veicolo, mancata esibizione dei documenti di circolazione e guida senza casco protettivo.