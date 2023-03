Ponticelli – 20enne bloccato dopo un inseguimento

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Arturo Toscanini, hanno intimato l’alt ad un’auto con a bordo due persone ma il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in via Al Chiaro di Luna, i due occupanti hanno abbandonato l’auto per proseguire la fuga a piedi; gli agenti hanno raggiunto e bloccato il passeggero, mentre il conducente è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Un 20enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.