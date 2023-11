Poggioreale – Rubano mezza tonnellata di rame, arrestati tre giovani

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Del Macello hanno notato alcuni soggetti che stavano cercando di caricare una bobina di rame di grandi dimensioni su un’autovettura.

In quei frangenti, i prevenuti, accortisi della presenza dei poliziotti, si sono dati alla fuga, ma due di essi sono stati prontamente bloccati; un terzo soggetto, invece, è stato rintracciato, poco distante, da una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Nel corso delle attività, gli operatori hanno accertato che la voluminosa bobina, del peso di oltre mezza tonnellata, era di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana.

Per tali motivi, i tre, di origine rumena di 18, 19 e 23 anni, sono stati tratti in arresto per furto aggravato.