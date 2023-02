Pianura – Sorpreso con droga, nei guai 44enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Luigi Santamaria un uomo che si aggirava con fare sospetto a bordo di un’auto trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 35 grammi di cocaina.

Inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dei genitori in via Beniamino Segrè dove hanno rinvenuto due involucri contenenti circa 70 grammi della stessa sostanza; infine, gli agenti hanno rinvenuto presso l’abitazione dell’uomo in via Morosini a Quarto un ulteriore involucro contenente 600 grammi di cocaina.

Un 44enne napoletano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.