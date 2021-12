Paganese -Turris: 1-1. Corallini spreconi, Leonetti agguanta il pareggio dopo aver fallito un penalty

Si mangia le mani la Turris, che in quel di Pagani trova solo un pari. Tante occasioni sprecate da parte degli uomini di Caneo, soprattutto quelle capitate sui piedi di Leonetti, che però realizza il gol del pari.

Primo tempo

Al 18′ la prima occasione del match è della Paganese con Piovaccari che calcia in diagonale, ma il pallone sfiora solamente il palo.

Al 21′ ancora Paganese pericolosa, stavolta con Manarelli che si ritrova il pallone sui piedi dopo un cross dalla destra e calcia al volo, il pallone finisce alto.

Al 27′ clamorosa occasione per la Turris con Ghislandi, che si trova in area di rigore dopo una grande percussione e calcia da ottima posizione, Baiocco para.

Al 32′ ancora una grandissima occasione per la Turris. Giannone serve in area Tascone che a tu per tu col portiere si fa ipnotizzare.

Al 42′ clamorosa occasione per gli uomini di Caneo. Santaniello con uno scavetto serve Leonetti che con un sombrero salta un difensore, ma poi sul più bello calcia male.

Secondo tempo

Al 50′ ancora Turris pericolosa, stavolta con Franco, che calcia da fuori area ma trova l’opposizione di Baiocco.

Al 64′ Paganese in vantaggio. Tissone in rovesciata, dagli sviluppi di un corner, la mette in rete.

Al 69 rigore per la Turris. Leonetti prima si divora un gol clamoroso, poi recupera il pallone, ma Baiocco lo atterra.

Al 70′ continua la partita negativa di Leonetti che sbaglia il rigore.

Al 74′ pareggio Turris. Si fa perdonare Leonetti che riceve da Santaniello e al volo calcia nell’angolino basso. Gran gol.

Finisce con un pari il girone d’andata per i Corallini. Buona prova degli uomini di Caneo, che però sprecano tanto e buttano 2 punti.

Il tabellino:

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Schiavino, Bianchi (41’st Murolo); Sussi (1’st Scanagatta), Firenze, Tissone (41’st Vitiello), Cretella (30’st Zito), Manarelli (13’st Viti); Guadagni, Piovaccari. All: Grassadonia.

A disp: Caruso, Konaté, Schiavi, Perlingieri, Iannone, Del Regno.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi (14’st Finardi), Franco, Tascone, Varutti (40’st Loreto); Giannone (36’st Bordo), Santaniello (40’st Longo), Leonetti (40’st Pavone). All: Caneo.

A disp: Abagnale, Colantuono, Sartore, Zanoni, Di Nunzio, Palmucci, Iglio.

ARBITRO: Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

NOTE: ammoniti Tascone, Sbampato, Guadagni, Scanagatta.