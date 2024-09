Torre Annunziata – Sequestrati due fucili

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato di Torre Annunziata ha rinvenuto, in uno stabile diroccato ubicato in via d’Alagno (meglio noto come “Palazzo dei Contrabbandieri”), due fucili di provenienza illecita che sono stati sequestrati.

Sono in corso ulteriori indagini su uno di questi che ha caratteristiche particolari e su cui verranno effettuate tutte le analisi e gli accertamenti tecnici utili volti a verificare se possa essere stato utilizzato nei recenti episodi criminali accaduti a Torre Annunziata.