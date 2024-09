Napoli- Arresti per droga a Fuorigrotta e Piazza Mercato, controlli al Vomero

Fuorigrotta: sorpresi con oltre un kg di cocaina. La Polizia di Stato arresta due napoletani.

Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Paolo, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno controllato due uomini sospetti a bordo di un’auto in via Cinthia, trovandoli in possesso di 3 panetti di cocaina del peso complessivo di circa Kg 1,2.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno esteso l’attività di controllo presso le abitazioni dei prevenuti. Nell’abitazione del conducente della vettura, hanno rinvenuto 5 cartucce di vario calibro, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, 3 cellulari e una carta d’identità contraffatta; nel prosieguo delle attività, i poliziotti, con il supporto del nucleo artificieri e delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno controllato in una cantina in uso all’indagato all’interno della quale sono stati scoperti ben 3 ordigni artigianali di illegale fabbricazione, due dei quali con innesco radiotelecomandato.

Per questi motivi gli indagati, un 27enne e un 49enne, quest’ultimo con precedenti di polizia, anche specifici, entrambi napoletani, sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini si spaccio di sostanza stupefacente. Infine, il 49enne è stato arrestato anche per detenzione abusiva di munizionamento e di armi da sparo e di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Piazza Mercato: sorpreso a cedere la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 39enne.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sopramuro, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 5 involucri di cocaina e di 60 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata; l’acquirente, invece, è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.

Per tali motivi, un 39enne nigeriano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Controlli nel quartiere Vomero

Nella serata di ieri, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso dell’attività sono state identificate 63 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, controllati 32 veicoli, di cui due sottoposti a fermo amministrativo e contestate 4 violazioni del Codice della Strada.