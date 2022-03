Napoli – Violenza sessuale, arrestato 38enne

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Poggioreale sono intervenuti in piazza Garibaldi per la segnalazione di un’aggressione ad una ragazza.

I poliziotti, nei pressi delle scale di accesso alla galleria di piazza Garibaldi, hanno individuato la giovane la quale ha raccontato che, poco prima, mentre stava transitando a piedi da corso Lucci verso piazza Garibaldi, era stata avvicinata da un uomo che dapprima l’aveva molestata verbalmente e, successivamente, l’aveva seguita e palpeggiata fino a quando lei era riuscita a rifugiarsi in un esercizio commerciale.

In quei frangenti, la vittima ha indicato agli agenti il malvivente che è stato bloccato ed identificato per N.M.Z.A., 38enne pakistano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, che è stato arrestato per violenza sessuale aggravata.