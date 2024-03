Napoli- Un arresto a Piazza Giovanni Leone, controlli in Piazza Garibaldi, al Vasto ed al Borgo Orefici

Piazza Giovanni Leone: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 27enne.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto- Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Leone, hanno notato un soggetto che si aggirava con fare sospetto; lo stesso, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 23 stecche di hashish del peso di circa 70 grammi e di 30 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato, il 27enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza srtupefacente.

Controlli in Piazza Garibaldi e Vasto.

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri della Guardia di Finanza, con il supporto dell’ASL Napoli 1 Centro e con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e degli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a piazza Garibaldi, piazza Mancini, via Poerio, via Marvasi e porta Nolana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 194 persone, di cui una denunciata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, una per inottemperanza ad un decreto di espulsione ed un’altra sanzionata amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, controllati 50 veicoli e contestate 7 violazioni del Codice della Strada.

Infine, gli operatori hanno controllato 16 attività commerciali, elevando 6 sanzioni amministrative per un totale complessivo di 6.100 euro e sequestrando, altresì, 25 kg di derrate alimentari prive di tracciabilità.

Controlli a Borgo Orefici.

Nella mattinata di ieri, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato controlli nella zona di Borgo Orefici.

Nel corso dell’attività sono state identificate 73 persone, di cui 41 con precedenti di polizia, controllati 79 veicoli, di cui 6 sottoposti a sequestro amministrativo e 2 a fermo amministrativo, e contestate 26 violazioni del Codice della Strada.

Infine, gli operatori hanno denunciato un soggetto per guida senza patente.