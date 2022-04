Napoli – Trovato in possesso di droga, nei guai 33enne

Mercoledì sera i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in 1^ Traversa Divisione Siena dove hanno rinvenuto, in un cassetto della scrivania della camera da letto, un involucro con 4 grammi e mezzo circa di hashish, una confezione contenente 55 grammi circa di cocaina, 175 euro e un bilancino di precisione.

D.C., 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.